GUELNOR, S.L., empresa relacionada amb Oliver Mateu, és la responsable del desallotjament del Jardí d‘Epicur

A l’Antiga Grècia, si un ciutadà atemptava contra el bé comú se’l condemnava a l’ostracisme (un exili que durava deu anys). I si una persona prioritzava el seu interès privat, eludint la preocupació per l’interès comú, se’l denominava ”idiota”. Doncs els grecs, malgrat els seus molts defectes (que incloïen el manteniment d’una societat esclavista, classista i misógina) van fer una gran aportació quant a política es refereix, ja que van entendre que el que uneix a un poble és la defensa de l’interès comú, i aquesta és la base de la seva democràcia.

Avui sembla que les coses han canviat, sembla que gaudim de certa igualtat formal; i avui ningú defensaria l‘esclavisme o la misogínia d’una manera oberta. No obstant això, entenem que la propietat privada pot estar per sobre de les persones, del col·lectiu i fins i tot del sentit comú. És a dir, que vivim a una societat d’idiotes. Afortunadament sorgeixen conflictes que permeten qüestionar-nos aquests dogmes assumits.

Aquesta lluita no anima a acabar amb el dret d’ús, perquè no som aquelles ocupes ”que van entrar a la casa d’una ancianeta quan anava a comprar el pa i van canviar el pany‘”, com presenten les ocupes alguns mitjans. Aquesta lluita qüestiona que el sistema de propietat actual serveixi realment a la societat, ja que impedeix el dret d’ús de la majoria. I per això hi ha cases sense gent i gent sense cases, i per això la major part del lloguer turístic està concentrat en poques mans, i per això la majoria estem tornant a ser esclaus, encara que sigui per nòmina i contracte. Però per organitzar una resposta a totes aquestes injustícies, necessitam llocs comuns on trobar-nos…

El col·lectiu que vàrem anomenar ”Toma la ciudad”, va ocupar fa cinc anys i mitjà un solar privat, que estava abandonat ple d’escombraries i enderrocs, i ho va convertir en un bé comú. I ho vàrem fer perquè volíem generar un moviment social que frenés la lògica de beneficis privats, pèrdues públiques, habitant tots aquells llocs en desús per donar-los vida comunitària.

Anys després el BMN va embargar el solar a l’anterior propietari titular, i va pretendre tirar-nos per vendre-ho a una promotora. No obstant això, la solidaritat i pressió popular va frenar aquesta temptativa, suposant una victòria memorable per a la lluita dels moviments socials a Ciutat.

Ara, qui intenta desallotjar el Jardí d’Epicur és la empresa immobiliària GUELNOR, S.L., que està relacionada directament amb la immobiliària Oliver Mateu. Oliver Mateu es va fer famosa, i el seu propietari, darrerament per haver-se fet càrrec del desallotjament de Ca Ses Mopis a la Plaça Fleming (quan ni tan sols era el seu negoci). En aquests moments intenta acabar amb l’últim espai social ocupat que queda a Ciutat (doncs ha estat l’única empresa que s’ha atrevit a comprar la propietat al BMN).

La relació que deim que té GUELNOR, S.L. és directe. La propietat recau en la família Oliver. Hem col·laborat amb les persones del Jardí d’Epicur per a poder obtenir informació al respecte. La inf0rmació està extreta del Registre i d’aplicacions informàtiques.

Per tots aquells que no són ”idiotes”, això suposaria la culminació de la ciutat com a mercaderia, dels barris com a aparadors, de la ciutat per als turistes i les empreses i no per qui l’habita. Per això, col·laborar en aquesta lluita és imprescindible per a qualsevol que participi als moviments socials o que tingui una sensibilitat afí a aquests.

Volem que la defensa del Jardí es converteixi en una victòria de la lluita contra l’especulació i l’urbanisme sense control, a més d’una clara defensa dels espais comuns. Col·labora i farem que la voluntat de la gent sigui més forta que els doblers!