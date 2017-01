Protocol contra les agressions sexistes per a les festes alternatives de Ciutat

Clicant aquí podeu veure el vídeo realitzat al respecte.

RESUM DEL PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT D’UNA AGRESSIÓ SEXISTA

L’Assemblea Antipatriarcal de Palma hem engegat un protocol d’actuació contra agressions sexistes que té per objectiu evitar que es produeixin situacions de violència en espais de festa per motius de gènere o orientació sexual i actuar de forma col·lectiva en cas que es produïssin.

El protocol sorgeix com a resposta a una realitat malauradament molt present a les nostres vides: als espais de festa es produeixen una gran quantitat d’agressions sexistes, davant les quals no sempre reaccionam de la mateixa manera ni, de vegades, com ens agradaria. Per això pensam que el protocol és una eina interessant per establir uns paràmetres d’actuació consensuats pel màxim nombre de gent possible.

Entenem que el protocol no és una finalitat en si, sinó un mitjà més dels que tenim al nostre abast per combatre les agressions sexistes.

Per realitzar el protocol, hem recorregut a companyes feministes de fora de Mallorca que ja havien elaborat protocol per les seves festes majors com per exemple les de Poble Sec, Fort Pienc o Lavapiés. Les seves experiències i propostes ens han servit per poder elaborar un protocol que pensam que pot adaptar-se a la nostra realitat, a Palma.

L’Assemblea Antipatriarcal de Palma sempre treballam el protocol de manera conjunta amb les organitzadores de l’esdeveniment. Des de l’Assemblea Antipatriarcal es proposa al col·lectiu o col·lectius organitzadors l’aplicació del protocol i, en cas de rebre una resposta positiva, ens posam a treballar de manera conjunta.

El protocol no només és una eina d’intervenció en cas d’agressió sexista, sinó que va acompanyat d’altres mesures que són preventives: cartells, imatges i falques de veu que van sonant constantment pels altaveus de la festa. L’objectiu és que totes les assistents a l’esdeveniment siguin conscients de l’existència del protocol i en coneguin els trets principals del seu funcionament.

A continuació s’explica de forma resumida el contingut del protocol. Convidam a totes les persones interessades en saber més sobre el protocol a posar-se en contacte amb l’Assemblea Antipatriarcal de Palma a través del correu electrònic aantipatriarcal@gmail.com.

1. Què és una agressió sexista?

És una agressió (física o no), exercida sobre una persona per motius de gènere, orientació sexual o aspecte físic en relació als estàndards estètics.

Exemples: comentaris ofensius i/o degradants, abusos verbals o qualsevol altre comportament hostil; formes no benvingudes de contacte físic; manca de voluntat per participar en un lloc que hi hagi companys amb els que no es vol estar o exhibició de símbols sexistes ofensius.

QUI L’EXERCEIX? -Persona Agressora: qui exerceix la violència, en qualsevol de les seves formes. – Persona Agredida o afectada:aquella que rep la violència.

- Persones potenciadores de l’agressió:aquelles persones que reforcen la situació amb una actitud de complicitat, condescendència o completa indiferència davant d’una situació de violència.

- Persones potenciadores passivament:aquelles que no es posicionen en el cas i prefereixen mantenir-se’n allunyades, ja sigui per preservar amistats, poder o prestigi o per por a represàlies.

- Persones de suport a l’agredida:gent de l’entorn d’aquesta que es posicionen en la seva defensa i li serveixen com a grup de suport.

2. Com actuar amb la persona agressora?

Hem de recordar que si la persona no demana ajuda, sempre cal consultar-li abans d’actuar.

1. AVÍS: es comunica a la persona agressora que està realitzant una agressió sexista i que la persona agredida se sent incòmoda i violentada. Es fa saber que si no atura aquesta actitud, serà expulsada de l’espai.

2. EXPULSIÓ: si la persona agressora no atura l’assetjament, se l’expulsa sense més miraments. Un grup de persones prèviament formades s’encarregarà d’expulsar l’agressor, acompanyant-lo fora de l’espai de festa.

- Primer cal dialogar: s’informarà a la persona agressora que ha de sortir de la plaça i el per què. Hem de vigilar i veure quines actituds prenem perquè no volem una confrontació directa.

- Cal que totes les persones coneixedores d’aquesta expulsió siguin coresponsables que la persona agressora no torni a entrar a l’espai.



3. RECORDATORI per megafonia que no es toleraran discriminacions sexistes ni de cap tipus a l’espai.

- És important no mencionar en cap cas a la persona agredida ni fer-ne cap referència, només fer saber que s’ha expulsat a una persona de la plaça per una agressió sexista. Cal tenir cura també amb el llenguatge utilitzat.

3. Com ajudar a la persona agredida?

No només es donarà una resposta a l’agressió sexista en el moment en què aparegui, sinó que es contempla un acompanyament posterior a l’agressió si la persona agredida ho demana. També contemplem que la persona agredida respongui practicant l’autodefensa. En aquest cas, se li donarà suport en la seva reacció.

Allò desitjable és que la persona afectada acudeixi a la barra o a les persones amb braçalet lila, on les diverses persones encarregades de fer la mediació acompanyaran a la persona fins on hi ha l’agressor. Si la persona no demana ajuda, sempre cal consultar-li abans d’actuar.

- Cal que tothom estigui atent/a davant de qualsevol possible agressió sexista.

- Si ets responsable i veus o se t’informa d’una agressió, el primer pas és anar on s’ha produït l’agressió i parlar amb la persona agredida.

- La resposta individual de la persona agredida és totalment lliure, entenem que ha de poder actuar com vulgui davant d’una agressió. Si no vol donar cap resposta, és la seva decisió.

- Es donarà una resposta col·lectiva en el cas que la persona agredida ho vulgui.

- En tot moment cal donar suport a la persona agredida, i és important preservar-la sense que se senti exclosa de l’espai de festa. Li hem de proporcionar un espai de seguretat i apartar-la de l’agressor.

- Després d’una actuació davant d’una agressió demanarem si la persona necessita ACOMPANYAMENT

- En el cas que la persona agredida necessiti atenció mèdica i/o interposar una denúncia, les persones formades prèviament faran un acompanyament.