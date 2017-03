Carta oberta dels col·lectius feministes de Manacor a Jordi Caldentey, pel seu desencertat article

Aquesta notícia s’ha enviat mitjançant publicació oberta! Vos convidam a elaborar lliurement les vostres pròpies notícies. Basta que empleneu aquest formulari i no oblideu respectar la guia d’estil i revisar els principis, objectius i criteris de publicació del projecte contrainfo.cat.

Benvolgut senyor Caldentey,

Els col·lectius feministes de Manacor ens dirigim a vostè públicament amb l’objectiu de comentar el seu desencertat article d’opinió publicat el passat dijous 9 de març de 2017 a la publicació Manacor Comarcal. No sabem si això d’escriure és una funció que vostè consideri que una dona pugui fer, però tot i no estar-ne segures, ens hi atrevirem. Ens hi atrevirem perquè creiem que vostè no ha entès res del que és la igualtat ni el feminisme (el que vostè anomena “ideologia de gènere”) i paga la pena explicar-li-ho.

En primer lloc i perquè entengui les diferències i no confongui terminologies, aquí té la definició de feminisme:

Moviment social que denuncia la submissió tradicional de les dones als homes i promou l’equiparació de drets entre els dos gèneres. (Font IEC).

La lluita del moviment feminista es basa en un concepte ben clar: la igualtat entre homes i dones. No som cegues: podem veure i som conscients de les diferències físiques entre un home i una dona. És clar que aquestes diferències no es poden ni ignorar ni eliminar. Però és que aquesta no és la font del conflicte. Les desigualtats a què ens referim són altres i són ben preocupants.Es tracta de desigualtat pel que fa als drets bàsics i fonamentals i aquí en té alguns exemples:

- Que existeixi una bretxa salarial de gairebé un 20% entre homes i dones a Espanya és desigualtat (Fedea 2016).

- Que segons l’ONU el 99% de les dones al món s’hagin sentit assetjades pel carrer algun cop és desigualtat.

- Que a Espanya una dona dediqui garebé dues hores més que un home a les feines de la llar i la familia (INE 2016) també és desigualtat.

- Que només un 19,4% dels càrrecs de responsabilitat en les empreses siguin ocupats per dones també és desigualtat (INE 2016).

- Que en el que portem d’any ja haguem tingut més de 20 feminicidis és desigualtat.

- Que una dona no pugui exercir amb llibertat el dret a decidir sobre el seu propi cos també és desigualtat.

Totes aquestes dades, per dir-ne només algunes no són diferències entre homes i dones: són desigualtats. Creu vostè que aquesta llista d’exemples ens la traiem de la màniga?

De veres considera, com afirma en el seu article, que el moviment feminista és una moda que vol imposar-se per exercir un domini ideològic i polític a escala europea de la mateixa manera que el feixisme, el comunisme o el capitalisme? No sabem si és conscient que fa més de dos segles que les dones lluiten per tenir els mateixos drets que els homes. No es tracta d’imposar-nos, es tracta de ser justos.

En el seu article també diu que un dels objectius del moviment feminista és el “d’esborrar funcions entre els dos gèneres humans”. I ens demanem quines són aquestes funcions tan clares i diferenciades de les quals parla. Senyor Caldentey, no ens alliçoni dient que “la maternitat és l’etapa més important i bella de la vida d’una dona”. Què passa si una dona no vol tenir fills? Perdrà el sentit de la seva vida? Perdrà la seva funció dins el món? Estem fartes que els homes ens diguin què podem fer i com ho hem de fer. Deixi’ns decidir a nosaltres: som prou aptes per a decidir què és el més bell i el més important per a cadascuna de nosaltres.

D’altra banda, en el seu article parla del tractament indigne i inhumà que té la dona en el món islàmic. I nosaltres ens demanem: és només en el món islàmic que la dona és tractada indignament? Abans de fer un comentari tan gratuït com aquest, valdria la pena que reflexionés sobre la situació de la dona també dins de molts altres àmbits que segurament li seran molt més propers.

La veritat és que és una mica decebedor veure com un home culturalment i políticament actiu com vostè (president de l’Obra Cultural Balear de Manacor, secretari de la secció local de l’Assembla Sobiranista de Mallorca i vocal del comitè local del Pi) pot arribar a escriure opinions tan aberrants sobre el moviment feminista com que “ells voldrien esborrar la civilització humana així com l’hem coneguda fins als nostres dies”. Aquest no és precisament el nostre objectiu, senyor Caldentey, però pensaments i actituds com les seves són les que ens donen força i ens fan seguir amb la nostra lluita. No passa res si vostè no ha entès res. Nosaltres no ens cansarem de tornar-ho a explicar, tantes vegades com faci falta.

Atentament,

Anna de la Salud – Assemblea Antipatriarcal de Manacor i Col·lectiu de Dones de Llevant