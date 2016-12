[Comunicat] Creació del Front Anticapitalista Estudiantil

Publicat per Publicació Oberta dia 19 desembre 2016 – 9:59

A totes les lluitadores,

Avui, amb més ganes i il•lusió que mai volem comunicar la creació del FAE (Front Anticapitalista Estudiantil), un sindicat de les estudiants d’ esquerra revolucionària.

Som producte de la ruptura de l’USE (Unió Sindical d’Estudiants) i ho deim ben alt;

- Denunciam el sectarisme i la pèrdua de coherència pel que fa a les ideologies revolucionàries que ens caracteritzaven, per part d’ un sector reformista i proburòcrata del sindicat.

- Denunciam la caça de bruixes que hem patit. Aquest sector va fer una proposta que ‘pretenia’ solventar els problemes de l’USE, que contenia un punt expressament dedicat a l’expulsió de cinc membres, persones que feia temps denunciàvem la permissió de conductes patriarcals i misògines, així com l’intent de centralitzar i jerarquitzar el sindicat. És a dir, volien expulsar militants per la seva ideologia revolucionària i feminista.

- Tractaren d’apoderar-se del sindicat mitjançant propostes organitzatives que instauraven jerarquies i allunyaven a les bases de la presa de decisions, darrera una falsa democràcia buròcrata en la que el consens i la horitzontalitat desapareixen.

Per aquests motius decidim desvincular-nos. Consideram que l’ USE ha perdut la seva legitimitat com a sindicat revolucionari.

La nostra resposta és clara:

No a la jerarquització,

No a la manipulació de les estudiants.

Deim prou als d’atacs i difamacions, que arriben al terreny personal amb algunes membres del F.A.E.

Exigim coherència ideològica i rebuig envers a conductes antifeministes i procapitalistes.

Demanam la petició de disculpes i l’expulsió immediata de col·laboradors que han arribat a reconèixer en assemblea el seu rebuig al feminisme i al mètode assambleari. Així com del membre que, aprofitant la confiança que el sindicat va depositar en ell i el suport dels col·laboradors, va proposar la nostra expulsió, i seguidament, va fer fora totes les companyes que ens seguiren o que es varen mostrar d’ acord amb la nostra separació.

Per això denunciam els comportaments autoritaris i antiassamblearistes d’aquells que volen jerarquitzar l’USE.

Seguim amb la lluita i no ens rendim.

No ens disculpam per ser feministes ni per ser revolucionàries.

Hem format el FAE per lluitar a les aules, i al carrer. I convidam a totes les estudiants que vulguin a formar un front amb nosaltres.

Per un jovent format, de classe i combatiu, Front Anticapitalista Estudiantil.