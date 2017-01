Les veïnes aturen un desnonament, motivat pel lloguer turístic, al barri de Canamunt

El passat dilluns dia 9 es convocava a les 8.30 h del matí una concentració al nº 2 del carrer Forn del Vidre Vell de Canamunt, amb una intenció clara: aturar un desnonament exprés d’una parella amb dos menors de 10 i 11 anys en ple hivern.

El desnonament estava previst per a les 9.30 h d’aquell mateix dia. Cal remarcar que dia 9 era el primer dia de l’any en què es reprenien les sentències de desnonament després de l’aturada compresa entre els dies 22 de desembre i dia 8 de gener, festes de Nadal. Les veïnes es van col·locar davant l’entrada al bloc de pisos a l’espera de la comissió judicial que havia d’executar el desallotjament de la família, mentres l’advocat d’ofici estava demanant l’ajornament d’aquest als jutjats.

L’empresa responsable de l’intent de desnonament Agopolis Business SL, que des de fa anys està comprant pisos en aquesta zona. L’immoble que era de protecció oficial va ser adquirit a La Caixa, qui abans va esdevenir propietària quan la constructora va fer fallida. Com apuntava un representant de l’Associació de veïnes de Canamunt: “Això és el que es coneix com un procés de gentrificació. Els habitatges que han de ser per als veïns s’estan convertint en hotels”, d’aquesta manera aquest desallotjament està molt relacionat amb el lloguer turístic que fa encarir els lloguers, deixant-los en assumibles per a les veïnades. Aquest no és un cas aïllat, sense anar més enfora al mateix edifici hi ha sis famílies amb la mateixa situació.

Després d’unes hores en les quals no hi hagué presència policial, tot i així les activistes van ser indispensables per a que la comissió judicial no executàs la sentència. Amb l’arribada de l’advocat, les veïnes i Stop Desnonament, que havien donat suport a la família, celebraven la victòria agredolça de l’ajornament de 30 dies perquè la família pugui trobar un altre habitatge.