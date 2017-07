[Manifest] Reocupació simbòlica de Sa Dragonera: “El desenvolupisme és la malaltia senil del progrès”

Mallorca ha salvat indrets però ara mateix es troba en una situació d’alerta ecològica sense precendents i generalitzada. No és nova l’aposta política pel monocultiu turístic com a principal motor econòmic de les illes però hem arribat a un extrem en que tot es pensa en clau «producte turístic», i en que la saturació envaeix i degrada tots els racons de l’illa i els recursos naturals dels que disposam, i ens aboca a situacions límits pròpies d’un col·lapse ecològic i també social.

Els nostres recursos hídrics estan totalment sobreexplotats, els nostres espais naturals sotmesos a pressions que acceleren la seva degradació, perdem sòl fèrtil a un ritme alarmant propiciant una nova envestida urbanitzadora al camp motivada pel lloguer turístic, som incapaços de regular activitats com els fondejos a l’estiu, els cotxes de lloguer que saturen les carreteres, les ofertes il·legals d’allotjament (en cases i hotels), incapaços de frenar el procés de reconversió de la ciutat en una ciutat-escenari, el desplaçament de veïns i desnonaments fruit de la gentrificació provocada pel lloguer turístic de pisos a la ciutat i l’especulació que comporta creant un problema greu de dret d’accés a un habitatge digne a un preu raonable, la urbanització definitiva del camp amb la proliferació dels nous usos turístics vinculats als habitatges en parcel·les de 14.000m2, etc.

I davant tot això ens trobam amb l’absència de polítiques valentes i decidides a posar límits al creixement il·limitat i al turisme que ens està desconfigurant el territori i les nostres vides : una nova autopista i més vies i rondes que impliquen nous creixements, una llei que regularitza la comercialització turística dels nostres pisos, plans d’expansió i creixement, manca de valentia per posar límits al nombre de visitants i places turístiques i un #betterinwinter i #turismesostenible com a marques per atreure encara més turistes, etc.

Abans del proper i definitiu BOOM hi ha d’haver alternatives. Hi són i des de l’ecologisme es reivindiquen recordant l’esperit d’aquella gent que decidí mobilitzar-se – en l’ocupació, la mobilització al carrer i la lluita jurídica – per salvar l’espai privilegiat de Sa Dragonera.

Perquè és possible, si cal doncs: SALVEM MALLORCA, OCUPEM MALLORCA.