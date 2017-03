A Son Serra de Marina pot haver-hi tantes places turístiques com població empadronada

El lloguer vacacional és un tema de màxima actualitat i debat. Aquest escrit és fruit d’una petita recerca entorn al lloguer vacacional d’habitatges del nucli de Son Serra de Marina.

A més de ser veïna del municipi, l’elecció de centrar el treball en Son Serra de Marina es deu a què és un nucli costaner sense infraestructura hotelera. Està caracteritzat per tenir escassos veïns empadronats, en concret a l’any 2016 n’hi havia 585, població que sempre s’ha vist en augment els mesos d’estiu degut a les segones residències. De forma també relacionada amb la inexistència d’hotels al nucli, aquest any passat van produir-se fortes reivindicacions per part dels veïns contra la instal·lació d’un xibiu a la platja, al·legant-se per part dels veïns que el nucli vol mantenir-se al marge de la mercantilització dels espais naturals públics i del impacte que això genera sobre el medi. Així, una recerca que mostri una aproximació de les places turístiques que hi ha al nucli, posa sobre la taula la quantitat de turistes que pot haver-hi en un nucli ¿no turístic?

La metodologia de recerca ha consistit en recollir dades de diferents pàgines web a partir de les quals es poden llogar habitatges vacacionals.

Pàgines visitades i quantitat d’habitatges inscrits: