Agressió feixista a Ciutat, el feixisme està als carrers i cal plantar cara

* La imatge de portada és de @franpardo_, ha sigut triada per raons òbvies. No tenim por, que els quedi clar!

La nit del passat dimarts 7 de febrer un company militant dels moviments socials de Palma va anar a sopar al seu barri. Amb la calma, tornava a ca seva tot sol. Quan era aprop del portal de casa va rebre un fort cop a l’esquena i va caure al terra. També va escoltar un crit que recorda perfectament: “puto rojo de mierda”.

És ressenyable que l’agressió es produí dos dies abans del judici a #KurdoLlibertat, molt propera a casa seva. Tot fa pensar que va ser una agressió premeditada, en la que s’equivocaren de persona o es cansaren d’esperar, per a que l’acusat hagués d’anar al judici ‘marcat’ i d’aquesta manera no pogués arribar a un acord judicial.

L’agredit, sense tenir cap oportunitat de defensar-se ni de veure els atacants va començar a rebre una pluja indiscriminada de potades al cap. Tots i cadascun dels cops rebuts van ser al cap, amb la clara intenció de fer el més mal possible a una persona tirada en terra i sense coneixement. Al carrer no hi havia ningú i quan va recuperar el coneixement va tractar de cercar les claus de ca seva, el telèfon i la cartera. El o les atacants van robar també al company i el van deixar incomunicat tirat al carrer. No va poder ni defensar-se ni demanar ajuda.

Quan va recuperar les claus tirades al carrer va tractar de pujar a casa i va telefonar per denunciar els fets. Al carrer ja no hi havia ningú. I per tan poca cosa podien fer. L’endemà es va fer un part mèdic on es tipifiquen totes les lesions rebudes.

S’ha interposat una denúncia judicial per aquests fets. L’agressió ha estat totalment indiscriminada i el company ha anat diverses vegades a l’hospital.

Actualment està de baixa i el seu o els seus agressors continuen amb la total impunitat habitual. Ells mai donen la cara i ataquen per l’esquena. El feixisme està als carrers i cal plantar cara.

Cap agressió sense resposta.